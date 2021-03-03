03 Марта 2021
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(2021) | Фото: Газпром нефть

В пандемию выросли продажи кофе на автозаправках

Автозаправочные станции "Газпром нефти" выручили на продаже кофе в 2020 году 4,5 млрд рублей. Это на 30% больше в сравнении с 2019 годом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Сеть автозаправок отчиталась о продажах сопутствующих товаров и горячих напитков по итогам прошлого года. Суммарная выручка составила 23,4 млрд рублей с динамикой в 12% от предыдущего года, в том числе 4,5 млрд рублей компания заработала на кофе. Всего на АЗС было продано 34 миллиона чашек напитка.

Такие показатели "Газпром нефть" объясняет изменением покупательских привычек во время карантина и вводом новых услуг. В Москве и Санкт-Петербурге на ряде автозаправочных станций можно приобрести товары и забрать онлайн-заказы от партнеров сети.

"Прошедший год серьезно изменил традиционную модель потребления товаров и услуг: клиенты все чаще покупают кофе “на вынос”, а также заказывают продукцию с доставкой на дом или в ближайшую удобную точку самовывоза. В этих условиях как раз АЗС стали “точкой притяжения”, где одновременно с заправкой автомобиля можно приобрести продукцию кафе, товары первой необходимости и даже забрать доставленный заказ из онлайн-магазина, сэкономив свое время", – отметил директор по региональным продажам "Газпром нефти" Александр Крылов.
В компании планируют масштабировать услугу на АЗС в других регионах сети.

 

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В пандемию выросли продажи кофе на автозаправках

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Теги: Газпром нефть, кофе, заправка



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