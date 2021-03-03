03 Марта 2021
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Общество В России
Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с "Госуслуг"

Мошенники придумали новый способ обмана россиян — они присылают на электронную почту письмо якобы от портала "Госуслуг".

Как передает РИА Новости, в нем предлагается ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) для получения неких "социальных выплат".

В сообщении говорится, что его получателю положены социальные компенсации, которые можно оформить в личном кабинете.

После перехода по ссылке в браузере открывается окно, в котором пользователь должен указать номер своей банковской карты.

Ранее стало известно, что мошенники от имени Банка России предлагают якобы получить выплату с целью поддержки в период пандемии коронавируса.

Злоумышленники размещают в Facebook под видом рекламы сообщение с символикой ЦБ. Пользователям предлагается перейти на сайт и заполнить форму с полной информацией о своей банковской карте, включая CVC-код.

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Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с "Госуслуг"

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Теги: мошенники, выплаты, госуслуги



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