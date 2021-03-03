Японский миллиардер объявил конкурс на восемь мест в космической лунной миссии 2023 года

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил о старте отбора экипажа космического корабля SpaceX, который в 2023 году отправится к Луне. Предположительно, это будет первая частная миссия к спутнику Земли.

Два года назад Маэдзава, выкупивший места на будущем корабле, уже объявлял конкурс, но тогда он хотел видеть своими попутчиками исключительно художников. Но теперь он передумал и обращается к "более широкой и разнообразной аудитории". Между тем, у SpaceX Илона Маска пока не готовы корабль и ракета, на которых японец с компанией собирается облететь вокруг Луны.

"Я хочу, чтобы к нам присоединились люди из самых разных слоев общества", - говорит Маэдзава в видео, опубликованном накануне. Всего в экипаже будет от 10 до 12 человек, в ходе конкурса предполагается отобрать восемь претендентов.

Состояние Маэдзава, основателя крупнейшего в Японии интернет-магазина модной одежды, составляет около $2 млрд, пишет Verge. Первым пассажиром Starship он был объявлен еще в 2018 году, по этому поводу устроили специальную церемонию в штаб-квартире SpaceX в Калифорнии, присутствовал сам Илон Маск. Тогда же Маэдзава объявил о своем проекте "dearMoon" ("Дорогая Луна") и пригласил шесть-восемь художников со всего мира присоединиться к нему во время шестидневной миссии. "Этих художников попросят создать что-нибудь после того, как они вернутся на Землю, и эти шедевры вдохновят мечтателя внутри всех нас", - сказал тогда Маэдзава.

В видео на YouTube, опубликованном во вторник, Маэдзава сказал, что план "с тех пор изменился", добавив, что "возможно, каждого человека, занимающийся чем-то творческим, можно назвать художником".

Теперь любой, кто соответствует двум критериям, может быть выбран для полета: надо уметь "расширить свои границы, чтобы каким-либо образом помочь другим людям и обществу", а также быть готовым "поддержать других членов экипажа, которые разделяют схожие мнения".

Стоит отметить, что это уже не первая подобная затея миллиардера. В январе прошлого года он запустил кампанию по поиску партнерши для полета к Луне. На сайт конкурса поступило почти 28 тыс. заявок, а японский потоковый сервис AbemaTV должен был запустить реалити-шоу об этом конкурсе. Но потом проект был свернут, Маэдзава объяснил решение "личными причинами".

Миллиардер пока не объявил никаких подробностей о подготовке экипажа. Зато дал понять, что платить участникам миссии ни за что не придется.