В Перми нашли компанию, которая построит здание художественной галереи

В Перми выбрали застройщика для возведения здания Пермской художественной галереи. На участие в закупочной процедуре ранее заявились "Фортэкс" (Татарстан), "ЛимакМаращСтрой" (Нижегородская область), "АСГ Техно Строй" (Московская область), "Строительная компания ФЛАН-М" (Москва), сообщили Накануне.RU в администрации Прикамья.

В качестве подтверждения квалификации потенциальных подрядчиков оценивалась наибольшая цена контракта на выполнение ими сопоставимых по характеру и объему работ. Так, "ЛимакМаращСтрой" подтвердил опыт выполнения работ возведением аэропортового комплекса за 13,3 млрд руб., что превышает максимальную цену строительства галереи более, чем в три раза. Это позволило набрать ему наибольшее количество баллов по оценочному критерию. В итоге компания из Нижегородской области победила в конкурсе с предложенной ценой в 4,2 млрд руб. В течение 20 дней краевое управление капстроительства при условии предоставления обеспечения заключит с подрядчиком-победителем контракт.

Новое здание галереи включено в перечень приоритетных объектов, реализуемых в рамках проекта "Пермь-300". Пятиэтажное строение возведут по адресу Советская, 1. Площадь объекта составит 21,6 тыс. "квадратов", что в семь раз больше той, на которой сегодня размещаются экспозиции и хранилища галереи. Там появятся помещения для размещения новых экспозиций: графики, нумизматики, стекла и фарфора, редкостей. Будут также бронекладовая, советское искусство, русская скульптура, история музея, народное искусство Пермского края.

Кроме того, там же заработает образовательный центр, библиотека музея, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские. В образовательном центре будут проходить мастер-классы по живописи, графике, гончарному делу и другие. В библиотеке будет размещено порядка 30 тыс. книг фонда галереи. Открытым для исследователей станет научный архив, включающий 6 тыс. дел.

Напомним, Пермская государственная художественная галерея насчитывает 52 тыс. экспонатов, в том числе уникальную коллекцию пермской деревянной скульптуры, насчитывающую около 400 памятников XVII – начала XX вв. В 2008 г. было решено перенести коллекцию галереи из Спасо-Преображенского кафедрального собора. После обсуждения, от плана возводить новое строение отказались. Для нужд галереи у частных структур куплено здание на улице Окулова, возведённое в 1937 году. Его стоимость составила 510 млн руб. Власти решили провести реконструкцию объекта и надстроить шестой этаж. Однако цена вопроса сильно смутила общественников. В ОНФ начали поступать многочисленные обращения с просьбой проконтролировать расходование средств на реконструкцию. Позже проект реконструкции получил положительное заключение госэкспертизы. Ранее экспозицию планировали перенести в здание речного вокзала, однако эксперты и общественность не одобрили этот вариант. Позже стало известно, что галерея переедет на завод имени Шпагина. По словам вице-премьера правительства РФ по вопросам цифровой экономики, инноваций, культуры и туризма Дмитрия Чернышенко, новое здание галереи будет готово к 300-летию Перми (2023 г.).