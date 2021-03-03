В Италии обнаружили устойчивую к вакцинам мутацию коронавируса

В Италии обнаружен "нигерийский штамм" коронавируса. Первый в стране случай заражения зарегистрировали в городе Брешиа.

По данным ученых, разновидность вируса имеет мутации, которые могут иметь устойчивость к существующим вакцинам от COVID-19, пишет Regnum.

Ранее стало известно, что в Великобритании обнаружен еще один штамм коронавируса с потенциально опасным набором мутаций. Так, мутация - E484K - присутствует в вариантах, появившихся в Южной Африке и Бразилии, и, как считается, делает вирус более устойчивым к нейтрализующим его антителам. Эта мутация может сделать некоторые вакцины бесполезными.