"Авангард" разгромил "Автомобилист" в первом матче Кубка Гагарина

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" разгромно уступил омскому "Авангарду" в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча состоялась во вторник на площадке "Авангарда" и завершилась со счетом 3:0. В составе хозяев шайбы забросили Сергей Толчинский, Оливер Каски и Кирилл Семенов.

Команда Билла Питерса попробует взять реванш уже 4 марта - в этот день состоится второй матч серии, который также пройдет на льду "Авангарда". Затем 6 и 8 марта соперники сыграют между собой в Екатеринбурге.

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ "Автомобилист" с 68 очками занял седьмое место в Восточной конференции. В свою очередь, "Авангард" набрал 84 балла и финишировал на втором месте.