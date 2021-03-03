03 Марта 2021
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Спорт Свердловская область
Билл Питерс (2020) | Фото: Len Redkoles / Contributor / National Hockey League / Gettyimages.ru

"Авангард" разгромил "Автомобилист" в первом матче Кубка Гагарина

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" разгромно уступил омскому "Авангарду" в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча состоялась во вторник на площадке "Авангарда" и завершилась со счетом 3:0. В составе хозяев шайбы забросили Сергей Толчинский, Оливер Каски и Кирилл Семенов.

Команда Билла Питерса попробует взять реванш уже 4 марта - в этот день состоится второй матч серии, который также пройдет на льду "Авангарда". Затем 6 и 8 марта соперники сыграют между собой в Екатеринбурге.

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ "Автомобилист" с 68 очками занял седьмое место в Восточной конференции. В свою очередь, "Авангард" набрал 84 балла и финишировал на втором месте.

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"Авангард" разгромил "Автомобилист" в первом матче Кубка Гагарина

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Теги: Авангард, Автомобилист, Питерс, Кубок Гагарина



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Ранее 01.03.2021 07:57 Мск "Автомобилист" встретится с "Авангардом" в 1/4 финала Кубка Гагарина

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