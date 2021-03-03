03 Марта 2021
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Политика В России
Олег Коноплев, суд (2020) | Фото: vk.com/lensudekb

Сенаторы просят Госдуму запретить держать подсудимых в клетках и "аквариумах"

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству решил обратиться в Госдуму с просьбой рассмотреть в приоритетном порядке проект закона о запрете держать подсудимых в ограждающих конструкциях — клетках и "аквариумах".

Инициатива исходит от сенатора Людмилы Нарусовой.  По ее словам, если денег на демонтаж клеток нет, то их можно оставить, но сажать туда подсудимых только в крайних случаях, пишет "Коммерсант".

Инициатива была внесена в Госдуму еще в 2018 году, но ее раскритиковал кабмин России, указав, что для отказа от клеток нужно дополнительно взять на работу 30 тыс. конвойных.

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Сенаторы просят Госдуму запретить держать подсудимых в клетках и "аквариумах"

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Теги: сенаторы, Госдума, подсудимые



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