Сенаторы просят Госдуму запретить держать подсудимых в клетках и "аквариумах"

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству решил обратиться в Госдуму с просьбой рассмотреть в приоритетном порядке проект закона о запрете держать подсудимых в ограждающих конструкциях — клетках и "аквариумах".

Инициатива исходит от сенатора Людмилы Нарусовой. По ее словам, если денег на демонтаж клеток нет, то их можно оставить, но сажать туда подсудимых только в крайних случаях, пишет "Коммерсант".

Инициатива была внесена в Госдуму еще в 2018 году, но ее раскритиковал кабмин России, указав, что для отказа от клеток нужно дополнительно взять на работу 30 тыс. конвойных.