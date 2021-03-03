Австрия может закупить "Спутник V" и наладить его производство

Власти Австрии ведут переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V" или сотрудничества в производстве препарата в случае его сертификации Европейским агентством лекарственных средств.

Как заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, налажен постоянный контакт с производственными компаниями в России, сообщает ТАСС.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена вынесет в Европейский совет предложение ввести "зеленые паспорта" для тех, кто привился от коронавируса, имеет иммунитет после болезни или отрицательные результаты теста.