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Происшествия Челябинская область Уральский ФО
(2004) |

Под Челябинском грузовой поезд задавил монтера пути

2 марта на 1981 км перегона Сыростан - Хребет Южно-Уральской железной дороги грузовой поезд наехал на монтера пути.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, по данному факту ведется процессуальная проверка. На месте работает следственно-оперативная группа. 

По предварительным данным, бригада работников выполняла работы по закреплению рельс. В этот момент один из монтеров и был травмирован проходящим грузовым поездом. Мужчина получил смертельные травмы.

В прошлом году на Среднем Урале рабочий погиб под колесами поезда. 

Известно, что во время проведения работ мужчина споткнулся и упал перед проходящим составом. Тот переехал рабочего.

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Под Челябинском грузовой поезд задавил монтера пути

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Теги: поезд, рабочий



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