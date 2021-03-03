Под Челябинском грузовой поезд задавил монтера пути

2 марта на 1981 км перегона Сыростан - Хребет Южно-Уральской железной дороги грузовой поезд наехал на монтера пути.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, по данному факту ведется процессуальная проверка. На месте работает следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, бригада работников выполняла работы по закреплению рельс. В этот момент один из монтеров и был травмирован проходящим грузовым поездом. Мужчина получил смертельные травмы.

В прошлом году на Среднем Урале рабочий погиб под колесами поезда.

Известно, что во время проведения работ мужчина споткнулся и упал перед проходящим составом. Тот переехал рабочего.