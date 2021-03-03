Результаты прививки в виде QR-кода будут доступны портале госуслуг

Информацию о наличии антител после получения вакцины от COVID-19 можно будет получить на портале госуслуг в виде QR-кода.

Как говорится в проекте постановления Минцифры, отображаться данные будет как на сайте, так и в мобильном приложении. В QR-код будет записана информация о результатах исследования на COVID-19, а также результаты вакцинации.

Коллективный иммунитет (иммунитет у 60% населения) к COVID-19 у россиян выработается к августу этого года, если вакцинация продолжится текущими темпами и не встретит острого сопротивления. Впрочем, формирование общественного иммунитета может произойти и раньше, сообщила ранее вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.