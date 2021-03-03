В России пообещали ответить на санкции США по "принципу взаимности"

Москва ответит Вашингтону на ограничительные меры по принципу взаимности.

Как сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, Россия отреагирует "не обязательно симметрично". По словам дипломата, США "предприняла враждебный антироссийский выпад". Санкции Захарова назвала "наказанием Москвы". Вашингтон "пытается культивировать образ внешнего врага" на фоне внутренних проблем, заявили в МИД России, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, министерство финансов США опубликовало список россиян, против которых вводятся санкции из-за отравления и тюремного заключения оппозиционера Алексея Навального. В списке - семь человек.

Кроме того, под ограничения попали: 27-й научный центр военного ведомства России, 33-й центральный НИИ Минобороны, НИИ органической химии и технологии.