В деле советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова появился секретный свидетель

В деле журналиста, а также советника главы "Роскосмоса" появился секретный свидетель.

Как заявил его адвокат Иван Павлов, его псевдоним - Ландер. Также, по словам юриста, Сафронова преследуют за "нормальную журналистскую деятельность".

Тем временем, 2 марта Лефортовский суд продлил арест Сафронова до 7 мая, пишет "Коммерсант".

Ранее Сафронов, обвиняемый в госизмене, рассказал о том, как, с его точки зрения, продвигается следствие.

Он заявил, что за полгода никто из следственной группы не дал разъяснений по сути предъявленных обвинений.