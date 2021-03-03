03 Марта 2021
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Политика В России За рубежом
санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

Американские власти ограничат оборонный экспорт в Россию

Власти США внесут Россию в список стран, в которые запрещено экспортировать оборонные технологии.

Среди исключений - космическая сфера, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Экспорт по линии коммерческого сотрудничества в космической сфере будет ограничен через полгода переходного периода. Также США отказывают Москве в предоставлении каких-либо кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, министерство финансов США опубликовало список россиян, против которых вводятся санкции из-за отравления и тюремного заключения оппозиционера Алексея Навального. В списке - семь человек.

Кроме того, под ограничения попали: 27-й научный центр военного ведомства России, 33-й центральный НИИ Минобороны, НИИ органической химии и технологии.

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Американские власти ограничат оборонный экспорт в Россию

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Теги: санкции, США, оборонный экспорт



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