Врио мэра Грозного стал родственник Кадырова

Временно исполняющим обязанности мэра Грозного стал Хас-Магомед Кадыров.

Ранее он руководил администрацией главы и правительства Чечни. СМИ называют Хас-Магомеда Кадырова четвероюродным братом главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает ТАСС.

В феврале Рамзан Кадыров назвал "трусливым шакалом" чеченца Сайд-Мухамада Джумаева, который на акции протеста подрался с бойцами Росгвардии и ОМОНа.

Напомним, молодого человека задержали в Псковской области на пути к латвийской границе с двумя компасами и картой.