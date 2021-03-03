03 Марта 2021
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Политика В России За рубежом
санкции (2014) | Фото:

Постпред РФ о санкциях ЕС: загоняют отношения с Россией в тупик

Действия Евросоюза загоняют отношения с Москвой в тупик.

Как сообщил постпред России при ЕС Владимир Чижов, российские власти обязательно предпримут меры в ответ. По его мнению, мотивировка ограничительных мер в отношении руководства силовых ведомств России получилась юридически ущербной, «а привязать деятелей бизнеса ко всей этой ситуации, наверное, было им еще сложнее», - заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

2 марта Евросоюз ввел санкции в отношении должностных лиц из России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Пока в список попали четверо человек.

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Постпред РФ о санкциях ЕС: загоняют отношения с Россией в тупик

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Теги: ЕС, санкции



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