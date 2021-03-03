Постпред РФ о санкциях ЕС: загоняют отношения с Россией в тупик

Действия Евросоюза загоняют отношения с Москвой в тупик.

Как сообщил постпред России при ЕС Владимир Чижов, российские власти обязательно предпримут меры в ответ. По его мнению, мотивировка ограничительных мер в отношении руководства силовых ведомств России получилась юридически ущербной, «а привязать деятелей бизнеса ко всей этой ситуации, наверное, было им еще сложнее», - заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

2 марта Евросоюз ввел санкции в отношении должностных лиц из России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Пока в список попали четверо человек.