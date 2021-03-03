Информацию из Telegram интернет-мошенники используют для шантажа

Злоумышленники, которые собирают специальные боты в мессенджере Telegram, начали использовать персональные данные россиян для шантажа.

Аферисты вымогают деньги, угрожая взломать аккаунт или раскрыть информацию о действиях человека в интернете его родным и коллегам. Мошенники требуют деньги, однако это не гарантирует, что жертву перестанут шантажировать.

В ближайшее время вымогатели могут перейти на бизнесменов, собирая на них данные в Сети, пишет "Коммерсант".

Ранее в Тюмени мошенники обманули 69-летнюю пенсионерку, пообещав преумножить накопления в размере 400 тыс. руб. Для этого они предложили доверчивой гражданке "сыграть на электронной бирже".