03 Марта 2021
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Телеграм Telegram (2015) | Фото:

Информацию из Telegram интернет-мошенники используют для шантажа

Злоумышленники, которые собирают специальные боты в мессенджере Telegram, начали использовать персональные данные россиян для шантажа.

Аферисты вымогают деньги, угрожая взломать аккаунт или раскрыть информацию о действиях человека в интернете его родным и коллегам. Мошенники требуют деньги, однако это не гарантирует, что жертву перестанут шантажировать.

В ближайшее время вымогатели могут перейти на бизнесменов, собирая на них данные в Сети, пишет "Коммерсант".

Ранее в Тюмени мошенники обманули 69-летнюю пенсионерку, пообещав преумножить накопления в размере 400 тыс. руб. Для этого они предложили доверчивой гражданке "сыграть на электронной бирже".

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Информацию из Telegram интернет-мошенники используют для шантажа

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Теги: Telegram, мошенники



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