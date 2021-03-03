США ввели ограничения против россиян из-за ситуации с Навальным

Министерство финансов США опубликовало список россиян, против которых вводятся санкции из-за отравления и тюремного заключения оппозиционера Алексея Навального.

В список включены: директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместитель министра обороны Алексей Криворучко и замминистра обороны Павел Попов.

Кроме того, под ограничения попали: 27-й научный центр военного ведомства России, 33-й центральный НИИ Минобороны, НИИ органической химии и технологии.

В документе также фигурируют ФСБ, Главное управление Генштаба ВС РФ. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами, пишет "Коммерсант".

Ранее Евросоюз ввел персональные санкции в отношении руководителей российских силовых ведомств в связи с делом Алексея Навального. Пока в список попали четверо человек.