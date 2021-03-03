Скоро ФБР обвинит Пригожина в разрушении Карфагена – глава ФЗНЦ

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей объяснил, почему обвинения ФБР, выдвинутые в адрес петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований.

Российского бизнесмена вновь обвинили во вмешательстве во внутренние дела США. Информация о том, что ФБР объявила Пригожина и еще несколько граждан РФ в розыск, была опубликована сегодня, 2 марта, в Сети.

И это несмотря на то, что в 2018 году в американском суде дело было закрыто в связи с отсутствием достоверных доказательств и аргументов.

Розыск предпринимателя связывают с активностью «ЧВК Вагнера» в САР и Ливии. Хотя связь Пригожина с частной военной компанией ничем не подтверждена, в Вашингтоне считают, как заявил экс-сотрудник ФБР, что именно «вагнеровцы» совершили покушение на министра внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башагу. Фахти Башагу.

Максим Шугалей, знакомый с ливийскими реалиями, раскритиковал данное заявление, написав в своем аккаунте в социальной сети Facebook:

«Это ж какое безумие должно быть у людей в головах и какое незнание Ливии, чтобы не понимать, что ни один русский не может попасть в западную часть этой страны. И я этому хороший пример».

Глава ФЗНЦ знает, о чем говорит. В 2019 году он проводил социологическое исследование в ливийской республике. В мае ученый со своим переводчиком Самером Суэйфаном попал в плен к местным террористам. В триполитанской тюрьме «Митига» они провели более полутора лет.

Шугалей пишет, что покушения на Башагу не было, о чем свидетельствует официальный комментарий прокурора Северного Триполи. С машиной Башаги произошел дорожный инцидент, в результате которого «есть потери со стороны Службы поддержания стабильности». Это произошло исключительно из-за плохой координации охраны главы МВД ПНС.

«В общем, почти «внутрисемейные» разборки, без пресловутой ЧВК. Или наоборот, если ЧВК «Вагнер» Башагу охраняла, то ЧВК «Вагнер» сама и напала. Красивая история получается. А главное-убедительная. Особенно для ФБР», - с иронией рассказал Шугалей.

В заключение ученый отметил, что скоро американские власти и спецслужбы обвинят Пригожина во взятии Бастилии и разрушении Карфагена. Глава ФЗНЦ иронизирует: «Кто-то же это должен быть. Почему не он?»