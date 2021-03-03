"Всё успеем, а паникёров будем расстреливать". Высокинский оценил ход подготовки к Универсиаде

Первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский посетил строящиеся объекты Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Бывший мэр уральской столицы оценил ход работы, а также обозначил важность универсиадской деревни для региона, как на период соревнований, так и в дальнейшей перспективе.

По словам Высокинского, именно такие масштабные проекты являются локомотивом развития региона. Помимо привлечения федеральных средств в область, они также создают рабочие места и способствуют развитию города. На данный момент проект строительства Деревни Универсиады-2023 является стройкомплексом, открывает возможность производства строительных материалов, создает компетенции, которые получает регион с точки зрения эксплуатации уникальных зданий и компетенции в виде наследия в Федеральном университете.

"Для тех, кто спрашивает, зачем все это нужно. Здесь сегодня абсолютное большинство строительных материалов производится на Урале. Конструкции делает УГМК, бетон у нас свой, арматура своя. Это огромное количество рабочих мест в строительном комплексе. Это, в конце концов, наши с вами налоги, наши рабочие места. Когда мы говорим в целом о развитии микрорайона. Это жилой микрорайон – Екатеринбург получает еще одну точку развития на восточном направлении. А если смотреть проект большого Екатеринбурга, именно этой частью мы начинаем соединяться с Арамилем. Поэтому с точки зрения наследия, здесь не только студенты, здесь комплексное развитие города на Восток с готовой инфраструктурой", - пояснил Высокинский.

Всего в деревне запланировано строительство пяти общежитий. На период соревнований в них разместится порядка 11 тыс. спортсменов, а после около 12 тыс. студентов УрФУ, при этом цены на проживание не должны сильно превышать стандартные для университета. На данный момент завершен конструктив одного 10-этажного дома. Одно общежитие находится на уровне шести этажей, а последние три – на нулевом цикле. По словам генерального директора компании-генподрядчика "Синара-Девелопмент" Тимура Уфимцева, строительно-монтажные работы начались в августе прошлого года. В месяц сдается порядка 6-7 этажей, что полностью укладывается в сроки. Несмотря на это, компания намеревается обговорить детали с заказчиком, отсрочив сдачу объекта в эксплуатацию.

"Каркас этого общежития полностью закончат в конце марта: будет закончен монтаж, и здание отдадут под дальнейшие работы. Юридически контракты заключены по сроку окончания на этот год. Другое дело, что в этом нет производственной необходимости, ведь всю эту историю еще нужно будет год содержать. Мы сейчас с заказчиком решаем вопрос о переносе этих сроков, прежде всего целью экономии и сохранения предметов мебели, отделки. В них надо либо жить, либо и вовсе не сдавать. На полгода-год, но вне зависимости от решения заказчика, объект будет готов уже в этом году", - заявил Уфимцев.

То же касается и других объектов. По словам Высокинского, все они, вне зависимости от сроков окончания работ, будут сданы в конце 2022 – начале 2023 г. Далее последует полугодовой период эксплуатации и проверки спортивных объектов, а с мая до середины июня пройдут ускоренные работы по благоустройству и озеленению территории.

К этому времени планируется решить и вопрос с транспортной системой, которая позволит студентам и преподавателям беспрепятственно добираться из Деревни в центр. Лучшим решением для этого станет городская электричка, коридоры для которой уже заложены в генплане. В перспективе их можно провести до аэропорта, протянуть за Сима Лендом, вернуть к деревне Универсиады, до Первомайской, откуда студенты смогут добраться до корпусов университета. Одна Ласточка вмещает до 1 тыс. человек, а время в дороге до центра не займет и получаса. По крайней мере, именно такие задачи ставит для себя правительство региона.

"Вопрос по поводу транспорта сейчас решается. Смотрим трамвай. Есть несколько вариантов. Один из них – через росселевскую дорогу, затем перешагиваем через Ткачей и выходим на Луначарского. Есть вариант выйти на Щербакова. Сейчас мы все анализируем, ведь большей части студентов придется добираться до города на общественном транспорте" , - подытожил Высокинский, напомнив, что саму Универсиаду будут обслуживать автобусы.

Помимо возведения общежитий на площадке также активно идет строительство Дворца водных видов спорта общей площадью 60 кв.м. Внутри будет оборудовано четыре ванны: две по 52 м., одна прыжковая и одна детская. Во время соревнований в спортивном комплексе может быть разыграно около 60 наград, с учетом вероятного проведения игр по водному поло.

"Комплекс уникальный, крупнее его на Урале и в Сибири точно нет, – заявил Уфимцев. – Он уникален как с точки зрения эксплуатации, так и строительства. Общий вес металлоконструкций превышает 9 тыс.т. – это вес двух Эйфелевых башен. Комплекс начал строиться в этом году, до этого проводились подготовительные мероприятия. Срок сдачи – март 2023 г.".

В то время, как средняя себестоимость общежитий приравнивается к 40-45 тыс. руб. за квадрат, Дворец водных видов спорта стоит порядка 14 млрд руб. По словам гендиректора "Синара-Девелопмент", несмотря на вес и размер конструкции, возвести комплекс было не сложнее, чем в центре Екатеринбурга, поскольку эксперты привыкли иметь дело с неоднородной геологией местности.

На данном этапе на стройплощадке работает порядка 500 человек, однако уже в ближайшем будущем их количество увеличится до 1,5 тыс. В большинстве своем это уральцы или легальные мигранты, что значительно облегчило работу подрядчика в период закрытия границ из-за пандемии. К сожалению, по словам Уфимцева, с нехваткой кадров им все же придется столкнуться, только уже на этапе отделки и благоустройства, когда к работам привлекаются в основном мигранты. Вакцинацию от коронавируса пока прошла только часть рабочих, однако о распространении инфекции переживать не приходится – все сотрудники регулярно проходят тесты ПЦР.

"Хочу отдать должное нашему строительному комплексу. На темпах строительства пандемия не сказалась. Строителям должное надо отдать – работы не останавливались, несмотря ни на что. Это проект общий областной, работает весь строительный комплекс, – сказал Высокинский. – Именно здесь через 5-7 лет будет коваться будущее области. Люди здесь будут учиться, оставаться здесь и работать на благо развития Свердловской области. Объемы и скорость строительства соответствуют. Да, проблем много, но паникеров будем расстреливать. Мы все успеем".

На днях заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин высоко оценил представленный проект и ход строительства Деревни Универсиады. Напомним, что на 30 Га земли деревни расположатся: Дворец водных видов спорта, общежития для спортсменов и студентов, тренировочное поле для регби с легкоатлетическими дорожками, общественный и медицинский центры.