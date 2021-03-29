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Общество Москва
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Навальный снова подал в суд на пресс-секретаря президента

Оппозиционер Алексей Навальный вновь подал в суд на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Иск зарегистрирован в Пресненском райсуде Москвы. Речь в документе идёт "О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам".

Напомним, в ноябре 2020 г. Навальный уже подавал подобный документ. Из иска следовало, что официальный представитель Кремля якобы распространил сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Навального. Речь шла о двух заявлениях пресс-секретаря главы государства – Песков говорил, что с Навальным "работают специалисты ЦРУ" и "всё, что он озвучивает, - то, что ему вкладывает в уста эта организация".

"Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами", - сказал официальный представитель Кремля.

Навальный требовал от Пескова опубликовать на сайте kremlin.ru опровержение в течение десяти дней, после того как решение суда вступит в силу.

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Навальный снова подал в суд на пресс-секретаря президента

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Теги: Алексей Навальный, Дмитрий Песков, иск, Пресненский райсуд Москвы



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Ранее 17.11.2020 00:01 Мск Навальный подал в суд на пресс-секретаря Путина

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