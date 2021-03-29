Активисты ОНФ возмутились скоростью расселения аварийных домов в Сургуте

29 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Сургут (2018) | Фото: Накануне.RU

Активисты ОНФ возмутились скоростью расселения аварийных домов в Сургуте

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в прокуратуру Югры. Они просят дать правовую оценку действиям властей Сургута, которые, по версии сотрудников ОНФ, "из года в год не исполняют обязательства перед гражданами города по переселению из аварийного жилья", сообщили Накануне.RU в реготделении.

В феврале со своей проблемой к общественникам обратились жильцы семи домов, расположенных на улицах Артема, Поливановой и проспекте Набережном. В некоторых квартирах, если не латать дыры, якобы видно улицу, проваливается потолок и пол, есть даже плесень.

"В Сургуте появилась возможность выдавать за аварийные жилые метры выкупную стоимость жилья. Однако решить свой жилищный вопрос таким образом могут не все очередники. Это касается только собственников квартир. Те, кто проживает по правилам социального найма, вынуждены ждать итогов аукционов. А вот состоятся ли они, вопрос пока открытый", – отметила модератор тематической площадки ОНФ в Югре "Жильё и городская среда" Елена Сократова.

По её словам, на встрече всем собственникам пообещали в этом году выплатить денежные компенсации. Начата процедура заключения договоров на проведение экспертизы – оценки имущества, после чего жителей пригласят для оформления документов. Остальным же придется ждать апреля, на этот месяц запланированы аукционы.

"Ситуация в Сургуте наглядно показала, что колоссальные бюджетные средства, выделяемые на расселение людей из аварийного жилья, не работают на благо нуждающихся. Возможно, проблема несостоявшихся аукционов, повторяющаяся из года в год, кроется в отсутствии условий для конкурентной среды в строительной отрасли Сургута", – считает член регионального штаба ОНФ в Югре Евгений Печерица.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Активисты ОНФ возмутились скоростью расселения аварийных домов в Сургуте

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ОНФ, расселение жилья, прокуратура



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети