Активисты ОНФ возмутились скоростью расселения аварийных домов в Сургуте

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в прокуратуру Югры. Они просят дать правовую оценку действиям властей Сургута, которые, по версии сотрудников ОНФ, "из года в год не исполняют обязательства перед гражданами города по переселению из аварийного жилья", сообщили Накануне.RU в реготделении.

В феврале со своей проблемой к общественникам обратились жильцы семи домов, расположенных на улицах Артема, Поливановой и проспекте Набережном. В некоторых квартирах, если не латать дыры, якобы видно улицу, проваливается потолок и пол, есть даже плесень.

"В Сургуте появилась возможность выдавать за аварийные жилые метры выкупную стоимость жилья. Однако решить свой жилищный вопрос таким образом могут не все очередники. Это касается только собственников квартир. Те, кто проживает по правилам социального найма, вынуждены ждать итогов аукционов. А вот состоятся ли они, вопрос пока открытый", – отметила модератор тематической площадки ОНФ в Югре "Жильё и городская среда" Елена Сократова.

По её словам, на встрече всем собственникам пообещали в этом году выплатить денежные компенсации. Начата процедура заключения договоров на проведение экспертизы – оценки имущества, после чего жителей пригласят для оформления документов. Остальным же придется ждать апреля, на этот месяц запланированы аукционы.

"Ситуация в Сургуте наглядно показала, что колоссальные бюджетные средства, выделяемые на расселение людей из аварийного жилья, не работают на благо нуждающихся. Возможно, проблема несостоявшихся аукционов, повторяющаяся из года в год, кроется в отсутствии условий для конкурентной среды в строительной отрасли Сургута", – считает член регионального штаба ОНФ в Югре Евгений Печерица.