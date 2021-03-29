29 Марта 2021
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Передача машин скорой помощи (2020) | Фото: Накануне.RU

В Москве из-за сломанного кардиографа умерла, предположительно, родственница главы минздрава Мурашко

В Москве из-за неисправного кардиографа скончалась 49-лентяя Наталья. Она якобы является тёщей сына министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, сообщает Telegram-канал "112".

Медики приехали к ней, однако уже на месте обнаружили, что у них сломан кардиограф. Пока бригада вызывала других фельдшеров, чтобы те привезли рабочий прибор, пострадавшей стало хуже. Подоспевшие на помощь фельдшеры выяснили, что у Натальи – острый инфаркт миокарда. Они вызвали на себя врачебную бригаду для дальнейшей госпитализации пациентки в больницу. В состоянии клинической смерти Наталью доставили в больницу, но спасти её не удалось, она скончалась.

Позже выяснилось, что Наталья якобы является тёщей сына министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Утром 29 марта своих постов якобы лишились заведующий подстанцией скорой помощи №19 Игорь Москаленко, а также полностью отстранены от работы фельдшеры из первой бригады со сломанным кардиографом.

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В Москве из-за сломанного кардиографа умерла, предположительно, родственница главы минздрава Мурашко

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Теги: Михаил Мурашко, тёща, смерть, кардиограф



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