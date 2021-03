Стратегия развития столицы Самотлора - от нефтесервиса к экосервису

Стратегия развития Нижневартовска на ближайшие тридцать лет разрабатывается совместно с экспертами на базе бизнес-школы «СКОЛКОВО». Команда управленцев Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в числе которых вартовчане, проходит обучение в рамках образовательной программы Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и бизнес-школы «СКОЛКОВО», сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Нижневартовскую делегацию возглавляет глава города Нижневартовска Василий Тихонов.

Программа состоит из 14 модулей, объединенных в пять тематических блоков, и проходит как в очном, так и в онлайн-формате. Особенность программы – практическая направленность. В процессе обучения участники получают консультации экспертов ВЭБ.РФ и институтов развития по проектам городской экономики.

На данный момент завершен восьмой модуль программы, в рамках которого состоялась защита проектов по теме развития городской экономики и комфортной среды.

"Первый проект касается модернизации транспортной системы города, - рассказывает Василий Тихонов, - это обновление автобусного парка, совершенствование сети маршрутов, в том числе в новых микрорайонах, в целом системный подход к управлению общественным транспортом. Второй проект направлен на улучшение экологической обстановки в нашем городе и связан с модернизацией системы ливневых очистных сооружений. Существующую систему необходимо дополнить дополнительными магистральными коллекторами и сооружениями для очистки сточных вод. Оба проекта одобрены Губернатором Югры Натальей Владимировной Комаровой. Сегодня они детально прорабатываются и в будущем станут частью общей стратегии развития Нижневартовска на ближайшие десятилетия".

Стоит отметить, что в образовательной программе Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и бизнес-школы СКОЛКОВО участвуют команды 100 российских городов.

Важно, что для муниципалитетов, проекты которых будут отобраны в рамках программ ВЭБа, открываются новые перспективы с финансовым подкреплением.

Нижневартовская делегация представляет презентацию будущего города, где главной идеей станет трансформация города из "спального района" для добытчиков нефти в экологически продвинутый мегаполис.

Перспективы построены, исходя из прогнозов развития нефтедобычи, сегодняшнего уровня развития транспортной, социальной, образовательной и других сфер муниципалитета. Особое внимание в проекте уделено трансформации нефтесервисов города в экологическом направлении. К примеру, создание индустриального парка экотехнологий, зеленого образования, кванториума по эконаправлениям.

Еще одной изюминкой нижневартовского проекта является то, что в нем учтены возможности агломерации.

Добавим, программа образования для управленческих команд из 100 городов разработана в соответствии с международным стандартом МPA (Master of Public Administration) по инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами Московской школы управления СКОЛКОВО (SKOLKOVO - Moscow School of Management) и в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» (Strelka Institute for Media, Architecture and Design), НИУ «Высшая школа экономики» и Российской экономической школой.