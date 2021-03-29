29 Марта 2021
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нижневартовск, вэб, бренд (2021) | Фото: администрация Нижневартовска

Стратегия развития столицы Самотлора - от нефтесервиса к экосервису

Стратегия развития Нижневартовска на ближайшие тридцать лет разрабатывается совместно с экспертами на базе бизнес-школы «СКОЛКОВО».  Команда управленцев Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в числе которых вартовчане, проходит обучение в рамках образовательной программы Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и бизнес-школы «СКОЛКОВО», сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

нижневартовск, вэб, экосервис, трансформация(2021)|Фото: администрация Нижневартовска

Нижневартовскую делегацию возглавляет глава города Нижневартовска Василий Тихонов.

василий тихонов, совет главных редакторов(2021)|Фото: пресс-служба администрации города Нижневартовска

Программа состоит из 14 модулей, объединенных в пять тематических блоков, и проходит как в очном, так и в онлайн-формате. Особенность программы – практическая направленность. В процессе обучения участники получают консультации экспертов ВЭБ.РФ и институтов развития по проектам городской экономики.

нижневартовск, вэб(2021)|Фото: администрация Нижневартовска

На данный момент завершен восьмой модуль программы, в рамках которого состоялась защита проектов по теме развития городской экономики и комфортной среды.

нижневартовск, вэб, статистика, население(2021)|Фото: администрация Нижневартовска

"Первый проект касается модернизации транспортной системы города, - рассказывает Василий Тихонов, - это обновление автобусного парка, совершенствование сети маршрутов, в том числе в новых микрорайонах, в целом системный подход к управлению общественным транспортом. Второй проект направлен на улучшение экологической обстановки в нашем городе и связан с модернизацией системы ливневых очистных сооружений. Существующую систему необходимо дополнить дополнительными магистральными коллекторами и сооружениями для очистки сточных вод. Оба проекта одобрены Губернатором Югры Натальей Владимировной Комаровой. Сегодня они детально прорабатываются и в будущем станут частью общей стратегии развития Нижневартовска на ближайшие десятилетия".

нижневартовск, вэб, модернизация городского транспорта(2021)|Фото: администрация Нижневартовска

Стоит отметить, что в образовательной программе Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и бизнес-школы СКОЛКОВО участвуют  команды 100 российских городов.

нижневартовск, вэб, экосервис(2021)|Фото: администрация Нижневартовска

Важно, что для муниципалитетов, проекты которых будут отобраны в рамках программ ВЭБа, открываются новые перспективы с финансовым подкреплением.

Нижневартовская делегация представляет презентацию будущего города, где главной идеей станет трансформация города из "спального района" для добытчиков нефти в экологически продвинутый мегаполис.

нижневартовск, вэб, базис(2021)|Фото: администрация Нижневартовска

Перспективы построены, исходя из прогнозов развития нефтедобычи, сегодняшнего уровня развития транспортной, социальной, образовательной и других сфер муниципалитета. Особое внимание в проекте уделено трансформации нефтесервисов города в экологическом направлении. К примеру, создание индустриального парка экотехнологий, зеленого образования, кванториума по эконаправлениям.

нижневартовск, вэб, бренд(2021)|Фото: администрация Нижневартовска

Еще одной изюминкой нижневартовского проекта является то, что в нем учтены возможности агломерации.

нижневартовск, вэб, агломерация(2021)|Фото: администрация Нижневартовска

Добавим, программа образования для управленческих команд из 100 городов разработана в соответствии с международным стандартом МPA (Master of Public Administration) по инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами Московской школы управления СКОЛКОВО (SKOLKOVO - Moscow School of Management) и в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» (Strelka Institute for Media, Architecture and Design), НИУ «Высшая школа экономики» и Российской экономической школой.

 

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Стратегия развития столицы Самотлора - от нефтесервиса к экосервису

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Теги: василий тихонов, нижневартовск, сколково, вэб.рф, модернизация транспортной системы, экотехнологии



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