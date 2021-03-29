29 Марта 2021
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сабантуй, нижневартовск, самотлорские ночи 2021, логотип (2021) | Фото: пресс-служба администрации города Нижневартовска

Федеральный сабантуй в 2021 году впервые пройдет в столице Самотлора

"Самотлорские ночи" - фестиваль, который всегда ждут не только в Нижневартовске, а и во всей Югре. В 2021 году праздник будет особенным. В рамках фестиваля  «Самотлорские ночи»  пройдет 21-й федеральный Сабантуй.

Накануне в Нижневартовске прошло очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению Федерального Сабантуя в Югре, который запланирован в рамках юбилейного 45-го фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». 

сабантуй, нижневартовск, самотлорские ночи 2021, танцы(2021)|Фото: пресс-служба администрации города Нижневартовска

В течение двух дней - 18 и 19 июня - Нижневартовск посетит делегация представителей Республики Татарстан и других регионов страны, а также участники межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар».

Основные мероприятия фестиваля территориально планируют сосредоточить в одном месте - на набережной реки Обь, в створе проспекта Победы и улицы Мусы Джалиля.

сабантуй, нижневартовск, самотлорские ночи 2021, карта мероприятий(2021)|Фото: пресс-служба администрации города Нижневартовска

Организаторы предложили именно такой вариант, чтобы учесть сразу несколько важных факторов для массовых событий: безопасность, комфортность, близость городского стадиона и двух новых мест отдыха – сквера Космонавтов и сквера Спортивной славы. Будут развернуты сцены для выступления творческих коллективов Нижневартовска и Республики Татарстан.

По словам заместителя премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар» Василя Шайхразиева, в первый день Сабантуя на сцене Дворца Искусств пройдет концерт мастеров искусств Республики Татарстан, выставка народных промыслов и прием от имени Президента Республики.

"Нижневартовску выпала честь стать площадкой 21-го федерального Сабантуя, - сказал глава города Нижневартовска Василий Тихонов, - это почетно и ответственно. Нам вместе предстоит принять большое количество высоких гостей со всей страны. Уже сегодня мы начали подготовку к фестивалю «Самотлорские ночи». Уверен, вместе мы справимся со всеми задачами", - считает глава Нижневартовска Василий Тихонов.

василий тихонов, совет главных редакторов(2021)|Фото: пресс-служба администрации города Нижневартовска

В рамках федерального Сабантуя в Нижневартовске планируется прием президента республики Татарстан, концерт мастеров искусства и выставка народных промыслов, состязания по национальной татарской борьбе.

сабантуй, нижневартовск, самотлорские ночи 2021, борьба, курэш(2021)|Фото: пресс-служба администрации города Нижневартовска

Рабочей группой, в которую входят представители Республики Татарстан, Исполкома Всемирного конгресса татар, Правительства Югры, администрации Нижневартовска и местных общественных объединений, уже утвержден логотип, разработана предварительная программа XXI Федерального Сабантуя. В планах организаторов создать в Нижневартовске торжественную атмосферу с помощью тематического оформления.

сабантуй, нижневартовск, самотлорские ночи 2021, логотип(2021)|Фото: пресс-служба администрации города Нижневартовска

Вартовчан и гостей столицы Самотлора ждет насыщенная культурная и спортивная  программа с особенным национальным колоритом. Например, уже известно ,что на набережной будет организовано три подворья: хантыйское, сибирское и татарское.

19 июня состоится праздник Дружбы народов. Возле флагштока и в амфитеатре будут организованы сценические площадки для концертных выступлений. На территории набережной запланировано проведение мастер-классов, спортивных состязаний, квестов и конкурсов.

дворец искусств, нижневартовск(2021)|Фото: пресс-служба администрации города Нижневартовска

Организаторы уверены, что капризная югорская погода не подведет, но на этот случай  уже закупили полусферические шатры. 

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Федеральный сабантуй в 2021 году впервые пройдет в столице Самотлора

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Теги: сабантуй, самотлорские ночи, василий тихонов, нижневартовск, национальные культуры



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