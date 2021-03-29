Символический бунт: таксисты Первоуральска массово отказываются от заказов "Яндекса", чтобы заняться частным извозом

В городе Первоуральске возникли проблемы с наличием такси. Уехать в то или иное место стало намного сложнее, чем раньше. Об этом Накануне.RU рассказали местные жители.

"В субботу вечером я не могла уехать. Вызывала машину по приложению "Яндекс Go". Клавиши там не функционировали. Потом я попробовала в такси "Везет" вызвать машину, но мне сразу же звонил автоответчик , где говорили о том, что «машина не найдена и закажите такси снова». Так было четыре раза. Создалось ощущение, что машин на линии не было совсем. Я так и не смогла уехать через эти сервисы", - негодует жительница города Екатерина.

Наше издание стало разбираться в проблеме и выясняло, что отсутствие машин на линии является иллюзией. На самом деле, все это искусственные уловки самих таксистов. Многие из них недовольны тем, что компания «Везёт!» была выкуплена компанией "Яндекс. Такси". Со среднего заказа по Первоуральску в 100 рублей таксист должен отдать 25 рублей на издержки, затем заплатить процент. Таким образом, с заказа он получит лишь 60 рублей, но скоро данная сумма снизится до 40 рублей из-за нового сбора.

Система "Яндекса" блокирует, если активность падает до 10 баллов. Если таксист откажется от ближнего заказа, то ему вычитают сразу два балла. Если от среднего заказа, то минус один балл. Если же извозчик откажется от заказа, на который уже приехал, то тогда сразу минус 10 баллов и блокируют. В Екатеринбурге за такой ход списывают 15 баллов.

Но все это не останавливает водителей, недовольных системой. Бывает, что таксисты специально делают так, чтобы их заблокировали в системе на сутки и занимаются частным извозом. Ни кому же не надо платить никакие проценты при таком раскладе и получается заработать.

Таксистка Мария считает, что при такой системе таксисты являются загнанными лошадьми.

«В "Яндексе" навигатор может выдать расстояние в километр по прямой , а по факту через дворы нужно будет объезжать километра три. Мы очень недовольны процентом от каждой поездки, который мы отчисляем компании. На данный момент это 17 процентов. Скоро добавится 10 процентов от заказа и таксопарку. Также мы платим за встроенный навигатор компании, который не нужен очень многим в городе, а также мы платим за вывод средств с безналичного расчета. То есть мы платим, по сути, проценты в четыре места. Мы недовольны этим. Остается от заработанных денег лишь на бензин и на хлеб. Скоро мы еще будем партнеру "Везет" платить.

Мы как кобылы, которые вынуждены работать, пока не сдохнем. Прав у нас нет никаких. Если пассажир вышел, не заплатив, с меня берут процент все равно. Если же в машину ко мне садится неадекватный пассажир или мама с тремя детьми, которая не указала насчет детских кресел, и я отказываюсь возить, то с меня списывают баллы в рейтинге, и я получаю хуже заказы.

И если пассажир на меня пожалуется даже, если я ничего не сделала меня просто заблокируют в системе, ничего не выясняя. Кстати, когда мы едем мы не знаем куда едем и не видим даже сумму, которую нам заплатят.

У "Яндекса" также есть и проблемы с логистикой в системе. Дают заказы рандомно. Могут направить на очень дальнюю дистанцию, хотя там есть другие машины. Мне об этом говорят другие пассажиры, которые видят другие авто в системе", - негодует водитель.

Таксист по имени Дмитрий признался, что порой приходится прибегать к уловкам, чтобы не платить проценты агрегатору.

"Просто просим пассажира отказать от поездки и заплатить нам на карту напрямую либо наличными. Сейчас такого все больше", - признался мужчина.

Мы обратились за комментариями в пиар – службу компании такси «Яндекс Go» насчет всех проблем. На момент публикации ответа не поступило.