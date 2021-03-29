Кудрин предложил распространить выплаты малоимущим и на россиян без детей

Социальные пособия, которые сейчас получают граждане с минимальным доходом и детьми, должны быть распространены и на бездетных людей, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету, он заявил, что СП проанализировала существующие меры поддержки и пришла к выводу, что даже увеличение выплат не всегда приводит к выходу из зоны бедности. Например, пособия на детей так или иначе распределяются между всеми членами семьи, а дефицит дохода в ней может превышать размер помощи.

"Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент", - цитирует РИА Новости Кудрина. Глава аудиторского ведомства сообщил, что предложения эти направлены в правительство.