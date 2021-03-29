29 Марта 2021
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Экономика За рубежом
Сухогруз Ever Given сел на мель в Суэйком канале. (2021) | Фото: YouTube / Guardian News

Контейнеровоз Ever Given снова начало разворачивать в Суэцком канале

Суперконтейнеровоз Ever Given снова застрял в Суэцком канале после того, как огромной международной команде удалось сдвинуть судно с места. Reuters со ссылкой на администрацию канала сообщает, что сильный ветер и течение снова начали разворачивать судно поперек канала. Впрочем, на этот раз, по заверениям местных властей, ситуация находится под контролем, с ней смогут разобраться буксиры.

Напомним, сегодня судно удалось сдвинуть после почти недели безуспешных попыток. Египетские власти объявили, что в скором времени проход через канал возобновится. Тем не менее, эксперты считают, что на ликвидацию огромной "пробки" из кораблей потребуются недели.

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Контейнеровоз Ever Given снова начало разворачивать в Суэцком канале

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Теги: Контейнеровоз, Ever Given, суэцкий канал



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