Контейнеровоз Ever Given снова начало разворачивать в Суэцком канале

Суперконтейнеровоз Ever Given снова застрял в Суэцком канале после того, как огромной международной команде удалось сдвинуть судно с места. Reuters со ссылкой на администрацию канала сообщает, что сильный ветер и течение снова начали разворачивать судно поперек канала. Впрочем, на этот раз, по заверениям местных властей, ситуация находится под контролем, с ней смогут разобраться буксиры.

Напомним, сегодня судно удалось сдвинуть после почти недели безуспешных попыток. Египетские власти объявили, что в скором времени проход через канал возобновится. Тем не менее, эксперты считают, что на ликвидацию огромной "пробки" из кораблей потребуются недели.