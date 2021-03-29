Текслер назначил замминистра здравоохранения Челябинской области

Татьяна Колчинская назначена заместителем министра здравоохранения Челябинской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 25 января текущего года Татьяна Колчинская была назначена и. о. замминистра здравоохранения. Для нее был установлен испытательный срок в три месяца.

До назначения Колчинская работала заместителем главного врача по поликлинике горбольницы № 1 Челябинска.