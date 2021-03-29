Пермский государственный университет возвращается к традиционному формату обучения в мае

Пермский государственный университет готовится к возвращению традиционного формата обучения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета.

В соответствии с приказом врио ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова с начала летнего триместра, с 11 мая 2021 года, отменяется исключительное применение дистанционных образовательных технологий. Решение о возвращении к традиционному формату обучения принималось с учетом мнения профсоюзной организации студентов ПГНИУ.



В настоящий момент университет учится в смешанной системе. С 8 февраля 2021 года студенты 1 и 4 курсов бакалавриата, 1 и 5 курсов специалитета, а также все студенты магистратуры вернулись к очным занятиям. В кампусе продолжают действовать меры для ограничения распространения вируса COVID-19. Потому студентам напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности.

