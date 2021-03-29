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Памятник покорителям Самотлора в Нижневартовске (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске сдадут первый участок отремонтированной улицы Нововартовская

В Нижневартовске в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ("БКАД") продолжается строительство дороги на улице Нововартовской. В этом году строители должны сдать в эксплуатацию первый из четырех этапов. Общая стоимость проекта – 1,7 млрд руб., стоимость первого этапа – 251 млн руб. Основной объём выделен из федерального бюджета, остальное – из казны округа и города, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Улица Нововартовская обеспечит транспортную доступность жителей старой части Нижневартовска и восточного планировочного района к дорожной сети города. О необходимости возведения дублера улицы Лопарева, которая сейчас перегружена, говорили около 10 лет. Объект дорогостоящий, поэтому запущенный в 2018 г. нацпроект "БКАД" стал настоящим подспорьем для местного бюджета.

"Основной объем финансирования выделен из федерального бюджета. Также используются денежные средства округа и города. Общая протяженность новой четырехполосной дороги составит 3,3 км. Она будет соответствовать всем современным стандартам, иметь ливневую канализацию, велодорожки, систему освещения, тротуары", - сказал глава города Василий Тихонов.

Осенью этого года строители должны сдать в эксплуатацию участок от улицы Героев Самотлора до улицы Летней. Сейчас здесь заканчиваются подготовительные работы, в частности, по выторфовке участка. Эти мероприятия необходимо было проводить зимой. В тёплое время специалисты займутся подготовкой территории под тротуары и велодорожки. А в летний период уложат асфальт.

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В Нижневартовске сдадут первый участок отремонтированной улицы Нововартовская

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Теги: Безопасные и качественные автомобильные дороги, нацпроект, ремонт



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