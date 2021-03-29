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Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

Совпало: в Якутске "нашли" 4 тыс. "неучтенных" избирателей – именно настолько Григорьев опережает конкурента

Председатель городской избирательной комиссии Якутска Алла Самойлова пояснила увеличение общего количество горожан, имеющих право голоса. Сначала было объявлено, что их 196 тыс., потом это число выросло до 200 тыс.

"В регистре избирателей Якутска числится около 196 тысяч человек. Но, как говорила ранее, участие в голосовании могли принять и учащиеся по очной форме обучения и зарегистрированные в общежитиях. У них есть такое уникальное право. Мы собирали списки таких студентов. Их набралось около четырех тысяч, на столько и выросло общее количество избирателей", - цитирует издание News.Ykt.Ru Самойлову.

Интересно, что победивший на выборах Якутска выдвиженец "Единой России" Евгений Григорьев отрывается от своего ближайшего преследователя Виталия Обедина как раз примерно на 4 тыс. голосов (44% против 39%).

Всего, по данным горизбиркома, в выборах, длившихся три дня, приняло участие более 41% от зарегистрированных в Якутске избирателей.

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Совпало: в Якутске "нашли" 4 тыс. "неучтенных" избирателей – именно настолько Григорьев опережает конкурента

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Теги: евгений григорьев, выборы мэра, избиратели



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