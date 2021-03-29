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Происшествия В России
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

Директор ФБК сообщил об аресте отца

Суд в Ростова-на-Дону арестовал до 21 мая отца директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом) Ивана Жданова Юрия.

Глава ФБК связывает арест отца со своей деятельностью в этой организации. Об этом он написал в Facebook.

Жданов рассказал, что в пятницу с утра в доме отца прошли обыски, затем его задержали и отправили в изолятор.

По словам директора ФБК, его отцу "не первый раз придумывают какое-то дело". Проверки ФСБ, МВД, СКР начались с 2016 года, когда директор ФБК пошел на выборы в подмосковной Барвихе.

Как сообщало Накануне.RU, Юрий Жданов в прошлом возглавлял ненецкое отделение "Справедливой России" и работал заместителем главы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". Именно тогда ненецкое управление образования заключило договор с Московской государственной юридической академией имени О.Е. Кутафина на сумму в размере 600 тысяч рублей. В договоре было указано назначение платежа – обучение Ивана Жданова.

Спустя два года прокуратура начала проявлять интерес к коррупционным делам, творившимся в органах городского управления, однако сроки давности вышли, и дело замяли, а Жданов в итоге стал выпускником престижной академии.

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Директор ФБК сообщил об аресте отца

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Теги: фбк, иван жданов, юрий жданов



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