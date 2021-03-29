29 Марта 2021
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Политика В России
навальный live, скрин (2021) | Фото: youtube.com/channel/UCgxTPTFbIbCWfTR9I2-5SeQ

Евгений Пригожин выяснит, кому в карман идут деньги с канала «Навальный Live»

Предприниматель из Петербурга Евгений Пригожин написал заявление в МВД России, в котором потребовал выяснить личность настоящего ведущего ютуб-канала «Навальный Live», распространявшего ложные сведения о бизнесмене.

Пригожин подал в суд шесть исковых заявлений, где ответчиком выступает Алексей Навальный. Представители последнего на одном из заседаний заявили, что блогер не имеет отношения ни к самому каналу, ни к выпускаемым на нём роликам.

В пресс-службе «Конкорда» заявили, что иски были направлены в судебные инстанции из-за внешней схожести ведущего с Алексеем Навальным.

скрин, конкорд, пригожин, навальный, лп(2021)|Фото: https://vk.com/concordgroup_official

Юристы «Конкорда» заявили, что если неизвестный, действительно, использует личные данные Навального, включая его политическую позицию, то действия этого лица подпадают под статью о покушении на мошенничество.

На Ютуб-канале «Навальный Live» регулярно выходят видеоролики, в которых призывают к проведению несанкционированных митингов и сбору денежных средств.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин предложил компании Google и Алексею Навальному помочь вычислить преступников, использующих имя блогера в корыстных целях.

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Евгений Пригожин выяснит, кому в карман идут деньги с канала «Навальный Live»

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Теги: евгений пригожин, навальный, фбк, Google



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