Евгений Пригожин выяснит, кому в карман идут деньги с канала «Навальный Live»

Предприниматель из Петербурга Евгений Пригожин написал заявление в МВД России, в котором потребовал выяснить личность настоящего ведущего ютуб-канала «Навальный Live», распространявшего ложные сведения о бизнесмене.

Пригожин подал в суд шесть исковых заявлений, где ответчиком выступает Алексей Навальный. Представители последнего на одном из заседаний заявили, что блогер не имеет отношения ни к самому каналу, ни к выпускаемым на нём роликам.

В пресс-службе «Конкорда» заявили, что иски были направлены в судебные инстанции из-за внешней схожести ведущего с Алексеем Навальным.

Юристы «Конкорда» заявили, что если неизвестный, действительно, использует личные данные Навального, включая его политическую позицию, то действия этого лица подпадают под статью о покушении на мошенничество.

На Ютуб-канале «Навальный Live» регулярно выходят видеоролики, в которых призывают к проведению несанкционированных митингов и сбору денежных средств.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин предложил компании Google и Алексею Навальному помочь вычислить преступников, использующих имя блогера в корыстных целях.