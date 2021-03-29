"Наш Якутск – не оппозиционный": Авксентьева поздравила Григорьева с победой на выборах мэра

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева поздравила своего преемника и бывшего заместителя Евгения Григорьева с победой на выборах главы города. По предварительным данным, выдвиженец от "Единой России" получил более 44% голосов, Впрочем, преимущество его не является подавляющим или даже серьезным: его основной конкурент – представитель "Справедливой России" Виталий Обедин получил почти 40% голосов.

Авксентьева следила за ходом выборов и подсчетом голосов в штабе Григорьева. А потом написала пост в Instagram. "Спасибо, мой родной Якутск! Ты в очередной раз доказал, что ты - УНИКАЛЕН. Я снова и снова восхищаюсь твоим разумом и самостоятельностью суждений. Все эти годы я утверждала, что наш Якутск не оппозиционный. Мы - город неравнодушных, образованных, думающих людей. Благодарю всех горожан, сделавших свой выбор в пользу развития, созидания и реальных дел! Спасибо всем сторонникам, всем кто мыслит позитивно", - написала она.

Экс-мэр называет Григорьева "членом своей команды" и заверяет, что все начатое ей будет продолжено.

Интересно, что сама Авксентьева на выборах мэра (она выдвигалась от "Партии возрождения России") набрала только 40%, а ее ближайший преследователь из "Единой России" – 31%. Она была довольно популярным мэром и принимала громкие решения, например, о продаже административных зданий в центре города, где располагается мэрия, для экономии бюджета. В начале этого годаАвксентьева объявила об отставке по причине ухудшения здоровья и назвала Григорьева своим преемником, призывала поддержать его на выборах. О реальных причинах ухода Авксентьевой и ее будущем существует множество версий, в том числе и диаметрально противоположных. Многие склоняются к версии, что она сложила полномочия под давлением. Другое предположение – популярная экс-чиновница пойдет на выборы в Госдуму. А накануне выборов ряд telegram-каналов сообщали о возможном уголовном преследовании экс-мэра.