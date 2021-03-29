29 Марта 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

СК нагрянул с проверкой в уральскую колонию, где взбунтовались зэки

На Среднем Урале Следственный комитет проверит исправительную колонию, где произошел бунт.
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Напомним, 28 марта заключенные колонии строгого режима в Каменске-Уральском устроили бунт, нанеся себе порезы лезвием. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сейчас по факту инцидента организовано проведение проверки. Предварительно установлено, что осужденные (по имеющимся сведениям, пять человек) причинили себе поверхностные порезы в области предплечий.

В Следственном комитете намерены опросить как самих заключенных, так и сотрудников исправительного учреждения. Уже истребована и анализируется необходимая документация, в частности, должностные инструкции представителей администрации колонии.

Также выясняются сведения об оказании медпомощи причинившим себе травмы осужденным, запрошены характеризующие материалы в отношении них. Как заверили в ведомстве, по итогам проверки будет обязательно принято процессуальное решение.

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СК нагрянул с проверкой в уральскую колонию, где взбунтовались зэки

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Теги: бунт, колония, СКР, Средний Урал



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Ранее 29.03.2021 08:10 Мск Заключенные устроили бунт в колонии строгого режима на Среднем Урале

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