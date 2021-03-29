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Происшествия Челябинская область
Василий Московец (2015) | Фото: Накануне.RU

Суд приговорил к условным срокам активистов "СтопГОК" по делу о поджоге на стройплощадке ГОКа

Сосновский районный суд Челябинской области приговорил лидера движения "СтопГОК" Василия Московца к 2,5 годам лишения свободы условно по делу о поджоге на стройплощадке Томинского ГОК, передает корреспондент Накануне.RU.

Гамиль Асатуллин и Евгений Медведев признаны виновными в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия и покушению на умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений путем поджога. Василий Московец признан виновным в подстрекательстве к хулиганству и подстрекательстве к покушению на умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел совершения преступления впервые, наличие несовершеннолетний детей, положительные характеристики с места работы. Для Московца как смягчающее обстоятельство учитывалось активное участие в общественной жизни, а для Медведева – осознание вины и активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Отягчающих обстоятельств при вынесении приговора не было установлено.

Московец приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно, Асатуллин – к 3 годам условно, Медведев – к 1,5 годам условно.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент с поджогом дров на промплощадке строительства Томинского ГОКа произошел в ночь на 11 сентября 2017 года. Сотрудники охраны предприятия и полицейские задержали тогда Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева, которые якобы пытались сжечь складированные дрова. В движении "Стоп-ГОК" заявили о провокации. В сентябре 2018 года апелляционная инстанция Челябинского областного суда вернула уголовное дело прокурорам. Через три месяца обвинение в подстрекательстве к хулиганству было предъявлено лидеру "Стоп-ГОК" Василию Московцу.

Изначально, была заявлена сумма ущерба на уровне 124 млн 955 тыс. руб. Однако суд исключил из ущерба упущенный доход Томинского ГОКа. Таким образом, он составил 149 тыс. руб. от повреждения древесины и 85 тыс. руб. – повреждение имущества Томинского ГОК.

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Суд приговорил к условным срокам активистов "СтопГОК" по делу о поджоге на стройплощадке ГОКа

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Теги: Василий Московец, уголовное дело, Томинский ГОК, обвинение, суд, приговор,



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