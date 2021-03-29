В ФРГ сообщили об отмене видеоконференции Путина, Меркель и Макрона

В ФРГ заявили, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, намеченная на понедельник, не состоялась.

Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, "это мероприятие сегодня не состоялось", при это другие детали он не раскрыл, передает РИА Новости.

В Кремле, в свою очередь, сообщили, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции согласовывается, сроки пока не определены.

Одной из тем станет Донбасс, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.