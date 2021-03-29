Путин подписал указ о начале весеннего призыва в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва. Согласно тексту документа, с 1 апреля по 15 июля этого года на военную службу будут призваны 134 650 человек. Это граждане в возрасте от 18 до 27 лет, у которых нет отсрочек и которые не находятся в запасе.

В прошлом году весенний призыв пришелся на локдаун, но даже в условиях первой волны эпидемии Минобороны не пошло на перенос кампании. В конце прошлого марта в ведомстве также заявляли, что в рядах военнослужащих нет ни одного заразившегося коронавирусом.