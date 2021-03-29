В Екатеринбурге отменен конкурс на поиск подрядчика для строительства развязки у "Калины"

В Екатеринбурге отменен конкурс на поиск подрядчика для строительно-монтажных работ по развязке у концерна "Калина".

Напомним, конкурс был объявлен в начале марта. Согласно информации на сайте госзакупок, строительство должно стартовать во второй половине 2021 года и закончиться в конце 2024 года. Цена контракта составляла 6,4 млрд руб.

Заявки принимались до 1 апреля. Однако 26 марта определение поставщика было отменено. Причина такого решения не уточняется. Когда будет объявлен новый конкурс - пока неизвестно.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в мэрии Екатеринбурга обещали, что не будут останавливать движение во время работ на развязке у "Калины".