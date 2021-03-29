Боевик российского режиссера возглавил американский прокат

Боевик российского начинающего режиссера Ильи Найшуллера "Никто" возглавил американский кинопрокат. Лента собрала $6,7 млн в прокате в США в дебютный уикенд. Это относительно немного, поскольку кинотеатры в Штатах до сих пор по большей части закрыты или ограничены для массового посещения, пишет Variety.

Издание отмечает, что боевик о мстителе-одиночке, роль которого исполнил Боб Оденкирк ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу"), был хорошо принят критиками и зрителями. В международном прокате лента собрала еще $5 млн, увеличив общие сборы до $11,7 млн. Учитывая, что бюджет ленты составил скромные по голливудским меркам $16 млн, сомнений в том, что фильм отобьется, нет.