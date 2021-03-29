В Салехарде пациент на костылях и в одних трусах сбежал из больницы

Сегодня в Салехарде местные жители заметили на улице странного мужчину, который шел по улице босиком, в одних трусах. В руке мужчина держал костыли, одна нога у него была перебинтована, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись попала в социальные сети.

"В пятерочке распродажа что ли?", "Как хорошо, поправляется, движение-жизнь", "Беги от этих врачей", "Весна", - пишут комментарии интернет-пользователи в группе "В Салехарде.ру / объявления / Салехард", в соцсети "ВКонтакте".

В депздраве Ямала прокомментировали ситуацию. Выяснилось, что ямалец является пациентом Салехардской окружной клинической больницы. В ведомстве сообщили, что пациент покинул стационар самостоятельно. Ранее ему была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас он продолжает лечение амбулаторно, сотрудники СОКБ сообщили об инциденте в правоохранительные органы.