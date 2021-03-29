Вице-премьера Крыма оштрафовали после скандала на борту самолета

На заместителя председателя крымского правительства Евгения Кабанова после инцидента на борту самолета наложен административный штраф.

"Был составлен административный протокол, - сообщил Кабанов "Интерфаксу". - Конечно, неукоснительно выполню требование о штрафе".

Напомним, чиновник отказывался надевать маску во время полета в бизнес-классе и обматерил бортпроводника. Инцидент произошел 23 февраля на борту самолета компании "Аэрофлот", летевшем из Москвы. Кабанова в аэропорту Симферополя передали сотрудникам полиции.

Крымский общественник Александр Талипов опубликовал в Facebook копию письма "Аэрофлота", адресованного полпреду президента России в Южном федеральном округе Владимиру Устинову. Его попросили не оставить инцидент без внимания.