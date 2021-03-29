29 Марта 2021
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Политика
Задержание вице-премьера Крыма Евгения Кабанова в самолете (2021) | Фото: t.me/forpost_sev

Вице-премьера Крыма оштрафовали после скандала на борту самолета

На заместителя председателя крымского правительства Евгения Кабанова после инцидента на борту самолета наложен административный штраф.

"Был составлен административный протокол, - сообщил Кабанов "Интерфаксу". - Конечно, неукоснительно выполню требование о штрафе".

Напомним, чиновник отказывался надевать маску во время полета в бизнес-классе и обматерил бортпроводника. Инцидент произошел 23 февраля на борту самолета компании "Аэрофлот", летевшем из Москвы. Кабанова в аэропорту Симферополя передали сотрудникам полиции.

Крымский общественник Александр Талипов опубликовал в Facebook копию письма "Аэрофлота", адресованного полпреду президента России в Южном федеральном округе Владимиру Устинову. Его попросили не оставить инцидент без внимания.

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Вице-премьера Крыма оштрафовали после скандала на борту самолета

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Теги: вице-премьер Крыма, Евгений Кабанов, скандал в самолете



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Ранее 18.03.2021 11:42 Мск В Сети появилось видео задержания вице-премьера Крыма, устроившего "ковид-дебош" в самолете

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