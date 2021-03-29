Виталий Бахметьев выдвинулся на праймериз "ЕР" в Госдуму по Магнитогорскому округу

Виталий Бахметьев подал документы для участия в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Он выдвинул свою кандидатуру по Магнитогорскому одномандатному избирательному округу. По этому округу он был избран в Госдуму в 2016 году.

Кандидатура Бахметьева была рассмотрена и одобрена региональным оргкомитетом

Напомним, праймериз "ЕР" пройдет в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены к 1 июня.

В настоящий момент на праймериз подали документы 15 человек, из них 11 кандидатов зарегистрированы. Одному кандидату было отказано в регистрации, еще один сам отозвал свою кандидатуру.