29 Марта 2021
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Виталий Бахметьев, глава Магнитогорска (2015) | Фото: собрание депутатов Магнитогорска

Виталий Бахметьев выдвинулся на праймериз "ЕР" в Госдуму по Магнитогорскому округу

Виталий Бахметьев подал документы для участия в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Он выдвинул свою кандидатуру по Магнитогорскому одномандатному избирательному округу. По этому округу он был избран в Госдуму в 2016 году.

Кандидатура Бахметьева была рассмотрена и одобрена региональным оргкомитетом

Напомним, праймериз "ЕР" пройдет в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены к 1 июня.

В настоящий момент на праймериз подали документы 15 человек, из них 11 кандидатов зарегистрированы. Одному кандидату было отказано в регистрации, еще один сам отозвал свою кандидатуру.

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Виталий Бахметьев выдвинулся на праймериз "ЕР" в Госдуму по Магнитогорскому округу

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Теги: праймериз, Госдума, выборы, Виталий Бахметьев,



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