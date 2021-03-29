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Госдума приняла закон "об обнулении"

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Общество В России
(2017) | Фото: nakanune.ru

В Совете Федерации готовится новый антисемейный законопроект - депутат ГД

В недрах Совета Федерации разрабатывается новый антидемографический и антисемейный законопроект. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Земцов на пресс-конференции "Неживая Россия. Как спасти страну от вымирания?", которая состоялась в пресс-центре "Национальной службы новостей".
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Он принес текст законопроекта, который вводит понятие "партнеров". Также вводится понятие иностранцев, имеющих права на приобретение детей в России. Для этого вводится норма о криоконсервации эмбрионов, которые могут сохраняться после смерти родителей-доноров, чтобы иностранцы могли свободно купить детей. В целом законопроект под разными предлогами продвигает сохранение рынка "суррогатных" детей, вопреки законопроекту, который разрабатывается в Госдуме.

В этом законопроекте фигурируют директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, директор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулаков профессор Геннадий Сухих, сообщил Земцов.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло в своем эмоциональном выступлении подчеркнул, что во власти есть влиятельные люди, которые лоббируют антисемейные законы, например ту же торговлю детьми. И они "либо извращенцы, либо коррупционеры". Потому что два основных вектора отправки "суррогатных" детей - это для содомитов и для расчленения на органы. В том числе в ОП РФ есть члены, которые находятся "в доле" с агентствами по суррогатному материнству. Так, возмутительно, что до сих пор нет голосования по декабрьской резолюции ОП РФ об ограничении суррогатного материнства.

"Обращаюсь к председателю ОП РФ Лидии Юрьевне Михеевой. Почему ОП РФ до сих пор держит в столе эту важнейшую резолюцию?" - задал вопрос Пожигайло.

По его словам, также непонятно, чем занимается уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, которая ранее отстранилась от обсуждения скандального законопроекта о ювенальных экспресс-судах и выступила против "законопроекта семи сенаторов" о защите семьи (так заявляли содомские организации, а Кузнецова не опровергала).

"Мне хотелось бы услышать уполномоченную по правам ребенка. Почему она на появлялась ни на одном нашем заседании? Почему уполномоченный по правам ребенка эти не занимается? Чем она вообще занимается?" - задал вопрос Пожигайло.

Напомним, законопроект об ограничении суррогатного материнства обещали внести в Госдуму в марте. По данным политолога Сергея Михеева, Минздрав "уперся рогом" и сопротивляется этому. Как заявлял ранее вице-спиер Госдумы Петр Толстой, будет ожесточенное противодействие, так как ежегодный оборот "суррогатного" бизнеса составляет миллиарды евро.

Накануне в ОП РФ обсуждали провал нацпроекта "Демография". Было констатировано, что денег уходит все больше, а ситуация становится все хуже.

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В Совете Федерации готовится новый антисемейный законопроект - депутат ГД

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Теги: суррогатное материнство, демография



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