На Среднем Урале бывших полицейских судят за взятку от директора завода

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о взяточничестве. На скамье подсудимых оказались двое бывших полицейских.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в производстве ОМВД России по Первоуральску находилось дело о мошенничестве в особо крупном размере. На причастность к преступлению проверялся директор завода. Как показало расследование, мужчина, желая избежать ответственности, нашел посредника для передачи двум оперуполномоченным ОЭБиПК взятки в 2 млн рублей. Предполагалось, что за деньги полицейские поспособствуют прекращению уголовного дела.

22 апреля 2017 года в Екатеринбурге взяткодатель через посредника передал одному из оперативников 1 млн рублей в качестве первой части взятки. Как было установлено расследованием, эту сумму сотрудники полиции разделили между собой.

В дальнейшем их махинации вскрылись, было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

"Неотвратимость наказания для нерадивых бывших сотрудников наступила в результате длительной кропотливой работы сотрудников полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области", - прокомментировал пресс-секретарь областного Главка полиции Валерий Горелых.