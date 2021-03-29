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Общество Пермский край
абрамович роман аркадьевич (2004) | Фото: Накануне.ru

Проект новой сцены Оперного театра в Перми доделают при помощи Абрамовича

Проектирование нового здания Пермского театра оперы и балета продолжат за счёт внебюджетных средств – работу сделает компания "Werner Sobek, Arup и wHY" при финансовой поддержке Романа Абрамовича. Бюджет сэкономит на этом 100 млн руб. Ранее заключённый контракт с проектировщиком "Строй-Эксперт" решено расторгнуть, сообщили Накануне.RU в минстрое Прикамья.
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Чтобы определить объём выполненных работ и размер оплаты, расторжение будет происходить в судебном порядке. Регион продолжит сотрудничество с компанией "Строй-Эксперт" по другим инфраструктурным проектам. Компании "Werner Sobek и Arup" являются партнерами архитектурного бюро "wHY". Бюро работает над архитектурной концепцией, фасадными решениями и внутренним интерьером театра. Они ранее участвовали в разработке концепции проекта театра в качестве консультантов.

С российским подразделением компании "Werner Sobek Москва" заключено соглашение о безвозмездном создании проектной документации на строительство театра. За основу будут взяты результаты годовой работы экспертной группы с участием представителей театра и профессиональных архитекторов. Концепция оптимизирована под подтверждённые финансовые ресурсы. Учитывая масштаб объекта и время на проведение закупочной процедуры на строительство, начать строительные работы планируют в 2023 г.

Напомним, осенью 2014 г. правительство Пермского края объявило аукцион на строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета им. Чайковского. Максимальная цена контракта составляла 2,8 млрд руб., средства давал край. По условиям аукциона, возведение делилось на три этапа: строительство энергетического центра, возведение новой сцены театра и реставрация существующего здания.

По завершении строительных работ общая площадь театра должна составить 32,5 тыс. кв. м. В планах было построить новую сцену на 1,1 тыс.мест и реконструировать существующий зрительный зал на 800 мест. Руководители театра полагали, что новая сцена будет построена за три года, располагаться она будет позади существующего здания.

Теперь уже бывший худрук театра Теодор Курентзис ранее заявлял, что покинет Пермь, если в 2020 г. в городе не появится новая сцена. Позже он сделал это, однако по другим причинам.

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Проект новой сцены Оперного театра в Перми доделают при помощи Абрамовича

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Теги: сцена, театр оперы и балета, Роман Абрамович



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