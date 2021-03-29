Митрохина задержали за повторное нарушение правил митинга

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина вновь задержали, ему грозит арест до 30 суток за повторное нарушение правил организации или проведения массовой акции.

Как сообщил ТАСС его адвокат Сергей Тельнов, в отношении депутата составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил организации митинга, шествиям или пикетирования).

Митрохин находится в Тверском отделе полиции, во второй половине дня его отвезут в Тверской суд для рассмотрения его дела.

17 марта Митрохин устроил пикет с требованием переселить жителей бывших ведомственных общежитий из аварийных зданий в жилье с безопасными условиями проживания.

Ранее Митрохина оштрафовали на 300 тысяч рублей за участие в несанкционированной протестной акции 23 января. Его признали виновным по статье 20.2. часть 8 КоАП. Как сообщалось, депутата задержали 12 марта во время встречи с избирателями в микрорайоне Камушки.