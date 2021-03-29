Николай Булаев переизбран замом Памфиловой в Центризбиркоме

Первым заместителем председателя Центральной избирательной комиссии России снова стал Николай Булаев. Его кандидатуру на этот пост одобрили члены ЦИК во время первого заседания нового состава комиссии.

Секретарем ЦИК стала Наталья Бударина. Ее в члены Центризбиркома, как и Эллу Памфилову, назначил президент в рамках своей квоты в пять человек. Бударина сменит на посту секретаря Майю Гришину, не попавшую в новый состав ЦИК.

Как сообщало Накануне.RU, ранее сегодня члены ЦИК утвердили председателем Эллу Памфилову.