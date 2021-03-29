Минфин может предложить изменить ставку НДС для предприятий общепита

В Министерстве финансов России прорабатывают возможность корректировки налогового режима для отрасли общественного питания, пока решение не принято, ведется анализ предложений бизнеса и экспертов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

О конкретных предложениях в Минфине не сказали, но, возможно, среди прорабатываемых инициатив будет идея бизнес-омбудсмена Бориса Титова о снижении НДС для общепита с 20% до 10% (впрочем, он предлагал даже полностью обнулить ставку по этому налогу).

Предприятия общественного питания попали в прошлом году в список отраслей, наиболее пострадавших от последствий пандемии.