Под Екатеринбургом будут полвека перерабатывать радиоактивные отходы

Вблизи Екатеринбурга будет функционировать центр переработки радиоактивных отходов. Постройку отдадут госкорпорации "Росатом". Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, в данный момент "Федеральный экологический оператор" ищет подрядчика.

Начальная стоимость на возведение центра, где отходы будут перерабатывать не менее 50 лет, обозначена в 8,4 млн руб. Конкретно место для переработки 600 кубометров отходов ежегодно планируют разместить в 3 км от города-спутника столицы Урала - Верхней Пышмы.

Центр будут возводить в течение двух лет - с 2022 по 2024 год.